Россиянин зарубил онкобольную жену и сжег все деньги в квартире

Убийце назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет.

Суд вынес приговор жителю Заволжского района российского Ярославля, убившему свою жену.

В июне этого года 65-летний мужчина лишил жизни 75-летнюю супругу, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес несколько ударов топором, в результате чего женщина скончалась на месте, передает "Ярославский регион".

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"После этого злоумышленник поджег находящиеся в квартире деньги – более 1 миллиона рублей – и вышел на улицу ждать полицейских", - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Подсудимый полностью признал свою вину, объяснив свои действия частыми конфликтами с женой. Женщина несколько последних месяцев болела раком, ей требовались постоянный уход и медпомощь.

Убийце назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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