"Кайф" во время уроков: в России школьник надышался дезодорантом и умер

Увидев, что сверстнику стало плохо, дети убежали, не вызвав скорую.

В Самаре Российской Федерации 13-летний подросток умер на территории школы, после того как надышался дезодорантом.

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Об этом сообщает 63.ru.

Тело мальчика нашли в Промышленном районе города в воскресенье, 14 октября, в промежутке времени от 15:00 до 16:00. Смерть школьника подтвердили в Следственном комитете, но причины гибели не назвали. На данный момент назначена экспертиза.

По словам сверстников школьника, ему стало плохо из-за того, что он надышался дезодорантом. Однако они не вызвали скорую и убежали.

Напомним, за последние три года в России от сниффинга (вдыхание бытового газа, в частности, из зажигалок) погибли более 360 детей.

Как сообщал УНИАН, в российской Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса.