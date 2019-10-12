"Ждите новый": в Подмосковье средь бела дня украли мост

Воры объяснили местным жителям, что вместо старого моста поставят новый, а сами погрузили трубы и железный настил в машину и уехали.

Трое злоумышленников украли мост в поселке средь бела дня прямо на глазах у прохожих.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщают РИА Новости.

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Инцидент случился 3 октября в поселке Деденево Дмитровского района Подмосковья. Местный житель Анатолий Чуйкин гулял с собакой и заметил, как трое неизвестных разбирают мост, построенный в советское время на деньги сельчан. На вопрос, что происходит, воры ответили, что вместо старого моста поставят новый. Вскоре мужчины погрузили трубы и железный настил в машину и уехали.

«Они подозрительно выглядели: слишком торопились. Раньше я их в поселке не видел», - описал мужчина злоумышленников.

Местная жительница Мария Маслова, когда шла забирать ребенка из детского сада, видела, что трубы грузят в машину, но ничего не заподозрила.

Через несколько дней жители обратились в администрацию с вопросом, когда установят новый мост. В ответ чиновники сказали, что никакой замены не планируется, а мост вообще не стоит на балансе. В результате сельчанам пришлось обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в российском Ярославле местный житель пришел ночью на остановку, выкорчевал ее из асфальта и унес домой.