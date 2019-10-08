Российское МВД хочет отсудить у оппозиции 18 миллионов рублей за работу на митингах

Оппозиционеры называют иски политическим преследованием и намерены оспаривать их.

Главное управление МВД РФ по Москве подало два иска к Алексею Навальному и другим оппозиционерам. Ведомство хочет отсудить почти 18 млн рублей за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа.

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Как сообщает «Коммерсант», два иска к сторонникам Алексея Навального поступили в Симоновский районный суд 30 сентября.

В пресс-службе суда, журналистам пояснили – оба иска связаны с тем, что представители главка «просят возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий».

Оппозиционеры называют иски политическим преследованием и намерены оспаривать их.

«Для нас достаточно забавно, что ГУВД Москвы присоединилось к судебному конвейеру по выжиманию из нас всех возможных средств», – заявил журналистам Георгий Албуров.

Досудебные беседы с участниками процессов назначены на 21 октября.

Как сообщал УНИАН, протесты в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, продолжались с середины июля. Большинство лидеров российского протеста были арестованы на сроки от 7 до 30 суток.

Самая многочисленная санкционированная акция прошла 20 июля на проспекте Сахарова (по подсчетам МВД, она собрала около 12 тысяч участников, а по словам организаторов - более 20 тысяч). Самая громкая несанкционированная - 27 июля.

Акции протеста продолжились и в августе. Во время митингов и акций в Москве было задержано более 3 тысяч человек, некоторые из них были травмированы в результате применения силы для разгона митингов.