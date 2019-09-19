Российского оппозиционера Навального номинировали на премию Сахарова

В прошлом году ее получил Олег Сенцов.

Крупнейшая фракция в Европейском парламенте "Европейская народная партия" номинировала российского оппозиционера Алексея Навального на нынешнюю премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли.

Об этом сообщает пресс-служба партии, пишет ТСН.

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"Кандидат от фракции "Европейской народной партии" на премию Сахарова этого года - российский юрист и политический активист Алексей Навальный. Кто не только защищает свободу мысли в России, но и является одним из немногих голосов правды", - сообщили там.

Навальный является одним из самых известных российских оппозиционеров и ярым критиком президента РФ Владимира Путина. Навального часто задерживают на несанкционированных акциях протеста и бросают за решетку, а из-за сфабрикованного дела и наличии "судимости" его не допускают к выборам в России.

Напомним, в прошлом году премию Сахарова получил украинский режиссер Олег Сенцов. Он стал первым украинцем, который получил эту премию, которая вручается с 1988 года за "исключительный вклад в борьбу за права человека на всем земном шаре". Поскольку на то время он находился в заключении на территории России, то награду в Европарламент приезжала забирать его сестра Наталья Каплан.