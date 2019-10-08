В России восьмиклассник изнасиловал 6-летнюю девочку

Школьник завел девочку в подъезд и изнасиловал под лестницей.

В городе Тихвин Ленинградской области РФ 14-летний подросток изнасиловал 6-летнюю девочку.

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Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области. Известно, что школьник состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, так как раньше он уже совершал различные правонарушения.

Отмечается, он познакомился на улице с 6-летней девочкой и пообещал угостить ее конфетами. Последняя поверила, школьник завел ее в подъезд и изнасиловал под лестницей.

В полицию обратилась бабушка пострадавшей девочки. Сам школьник сейчас задержан. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Ранее в России школьник после ссоры зверски убил 15-летнюю девочку.