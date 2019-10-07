Старик и тайга: как Путин собирал грибы накануне своего дня рождения (фоторепортаж)

7 октября президент РФ отмечает день рождения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне своего дня рождения вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправились на отдых в тайгу.

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Как свидетельствует фоторепортаж агентства Reuters, глава РФ и министр там собирали грибы и ягоды.

В качестве сувенира Путин, который в понедельник, 7 октября, отмечает 67-1 день рождения, взял найденную в лесу шишку.

Ранее в сети высмеяли отдых Путина в тайге: "Что-то еле движется дед Кабай", "Пожалуйста, не возвращайся с отдыха", "Двойник высокий", "Наш ботоксный фюрер пошел на охоту, с ним Шойгу пошел перепрыгнув забор, Вован, как бревно, провалился в болото, а Шойгу в реке утонул, как топор", "Они там обряд защиты от шамана проводили".