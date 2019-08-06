Российская ФСБ получила право блокировать сайты без решения суда
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ РФ получил возможность инициировать разделегирование доменов сайтов.
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Как сообщает «Коммерсант», структура ФСБ вошла в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с «ресурсами-источниками кибератак».
Разделегирование домена не закреплено в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.
Отмечается, что новый статус дает НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.
Директор КЦ РФ Андрей Воробьев заявил, что НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.
Напомним, в мае Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете», предусматривающий возможность изоляции российского сегмента сети.