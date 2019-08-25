Пьяный россиянин раздал стриптизершам 80 тысяч евро, а наутро пожалел

Мужчина прилетел в Москву из Дубая, чтобы устроить детей в школу, но оказался в гостиничном номере среди стриптизерш.

Уроженец Екатеринбурга по имени Алексей, будучи пьяным, раздал 80 тысяч евро на стриптизершам и угостил выпивкой незнакомцев, после чего пожаловался на кражу денег в полицию.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Мужчина прилетел в Москву из Дубая, где он работает директором одной из компаний, чтобы устроить детей в школу. После всех дел мужчина отправился в ночной клуб, а затем оказался со стриптизершами в гостиничном номере. По его словам, он пригласил нескольких девушек в номер, положил 80 тысяч евро и 10 тысяч долларов в сейф и заснул, а наутро деньги якобы пропали.

Позже полиция выяснила, что Алексей раздал стриптизершам свои деньги. К примеру, девушке, у которой был день рождения, он подарил 2,5 миллиона рублей. Также бизнесмен угощал выпивкой незнакомых людей в заведении и даже оставил горничной в номере 500 евро.

После того, как Алексею помогли вспомнить самый счастливый вечер в его жизни, он попросил всех вернуть ему деньги. Отмечается, что стриптизёрши все вернули, и претензий у Алексея не осталось.

Как сообщал УНИАН, МВД Бурятии провело служебную проверку после того, как в сети появилось видео с корпоративного мероприятия одного из местных отделов в честь «23 февраля», на котором запечатлена девушка, танцующая стриптиз.