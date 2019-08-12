В России журналистке выстрелили в голову (фото)

Сотрудница российской газеты получила пулевое ранение из пневматического оружия.

Сотрудницу редакции российской газеты "Общественный защитник" Юлию Зябрину ранили возле подъезда ее дома.

Как предположила сама журналистка, в нее прицельно выстрелили из пневматического ружья с расстояния полутора сотен метров, передает челябинское "Эхо Москвы".

Пострадавшую доставили в травмпункт на такси знакомые, в настоящее время ее уже выписали из больницы.

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Зябрина рассказала, что не знает точно, кто в нее стрелял. Однако, по ее мнению, нападение может быть связано с публикациями газеты антикоррупционной направленности.

"Все произошло поздно вечером, очень неожиданно для меня, еще было такое состояние, что я не могла бегать и кого-то искать, потом еще сознание потеряла. У меня есть опасения, что это связано с профессиональной деятельностью. Нам поступали угрозы от неизвестных по поводу разборок, обещали «разобраться другими способами» и так далее. У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим", — прокомментировала журналистка.

По поводу инцидента пострадавшая подала заявление в полицию. Как уточнила Зябрина, правоохранительные органы еще не информировали ее о ходе расследования.

Ранее журналистку Reuters Марию Цветкову задержали после акции протеста 27 июля — несмотря на наличие аккредитации для работы на митинге. Через некоторое время ей пришла повестка в военкомат — на имя Марий Владимирович Цветков.