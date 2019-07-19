В России отчаянные домохозяйки устроили битву за сковородки в маркете (видео)
14:55, 19 июля 2019Русский міръ
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Акционный товар очень быстро закончился, некоторые женщины остались недовольны.
Битва за сковородки по акции
В гипермаркете в российском Элисте покупатели набросились на акционные сковородки и смели их за несколько секунд.
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Видео опубликовано в Instagram гипермаркета "Магнит". На опубликованных кадрах можно увидеть, как сотрудник магазина вывозит в зал полную тележку сковородок, и тут начинается самое интересное.
Женщины тут же сбежались и начали вырывать друг у друга сковородки, кричать друг на друга. Товар очень быстро закончился, некоторые участники "битвы" за утварь остались крайне недовольны.
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