В России отчаянные домохозяйки устроили битву за сковородки в маркете (видео)

Акционный товар очень быстро закончился, некоторые женщины остались недовольны.

В гипермаркете в российском Элисте покупатели набросились на акционные сковородки и смели их за несколько секунд.

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Видео опубликовано в Instagram гипермаркета "Магнит". На опубликованных кадрах можно увидеть, как сотрудник магазина вывозит в зал полную тележку сковородок, и тут начинается самое интересное.

Женщины тут же сбежались и начали вырывать друг у друга сковородки, кричать друг на друга. Товар очень быстро закончился, некоторые участники "битвы" за утварь остались крайне недовольны.

Ранее в Москве в одном из ресторанов фастфуд-сети KFC началась потасовка во время раздачи бесплатных бургеров. Посетители едва не устроили драку.