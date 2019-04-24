«С лопаты раздают?»: посетители московского KFC устроили потасовку за бесплатные бургеры (видео)
В Москве в одном из ресторанов фастфуд-сети KFC началась потасовка во время раздачи бесплатных бургеров. Посетители едва не устроили драку.
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Как сообщает «Федерал Пресс», очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в соцсети. Ролик спровоцировал широкий резонанс.
На кадрах видно, как люди толкаются у кассы и вырывают еду друг у друга из рук. Бумажные пакеты с бургерами буквально рвали на части.
Пользователи соцсетей высказывают возмущение увиденным.
«Как собакам кидают, они и рады. Стыдно же, не?», - указал один из комментаторов видеоролика в Instagram-аккаунте mosmapnews.
«Надеюсь их с лопаты раздают? Кто-то говорил, что такие акции проводят, когда набирается много просроченного гнилого мяса и чтоб не выкидывать его хорошо приправляют для вкуса и раздают, тем самым убивая двух зайцев: утилизация просрочки и привлечение клиентов», – отметил другой пользователь.
Ранее в российском Нижнем Новгороде в рамках празднования Масленицы людям бросали блины из окна прямо в толпу, которая ловила их голыми руками.