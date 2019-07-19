Началась паника, возникла давка: в России произошло ЧП с самолетом в Шереметьево (видео)

Во время экстренного покидания салона началась паника, на борту возникла давка.

19 июля 178 пассажиров рейса «Москва-Ереван» в аэропорту "Шереметьево" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.

Во время экстренного покидания салона началась паника, на борту возникла давка. Восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, один пассажир был госпитализирован, передает ТАСС.

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Некоторые СМИ сообщают, что задымление пассажирского салона спровоцировало попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения.

Позже на сайте авиакомпании NordWind появилась информация, что экипаж Boeing 737 эвакуировал пассажиров из-за постороннего запаха на борту самолета.

Отмечается, что запах появился в 00:45 при разбеге на взлет. После эвакуации по надувным трапам всех пассажиров разместили в здании аэропорта. Им предоставили еду и напитки. Багаж выгрузили из самолета и перегрузили на резервный борт.

Затем в Шереметьево заявили, что эвакуация началась из-за задымления, возникшего при разбеге. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет, передает ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево".

Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.