"Друг ищет девственницу": появилась переписка работорговца со школьницей из Москвы (фото)

16-летней девушке предложили продать свою девственность за 5000 долларов.

Опубликована переписка жителя Москвы, пытавшегося продать 16-летнюю девушку в сексуальное рабство, с его жертвой.

Текст сообщений приводит «Комсомольская правда».

В продаже ребенка в сексуальное рабство участвовали двое человек - один знакомился, а второй договаривался о сделке.

Юрий познакомился с девушкой в социальной сети. Судя по сообщениям, которые он отправлял, мужчина старался быть учтивым и обходительным. В переписке он часто склоняет Вику к разговору о сексе, а когда настал удобный момент, предложил ей продать свою девственность за 5000 долларов.

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Из переписки следует, что Юрий осознавал несовершеннолетие Вики. Также он интересовался, или рассказывала девочка своей маме про общение, и поблагодарил ее за секретность.

Вторым участником работорговли был 32-летний Саид. Его задержали 9 июля в одном из ресторанов Москвы, когда он пытался продать Вику в сексуальное рабство за 500 000 рублей. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

В обычной жизни Саид воспитывает сына, и вообще его страница в социальной сети переполнена фотографиями с детьми. Аккаунт мужчины в соцсети создает впечатление, что Саид образцовый отец, если не брать во внимание, что на самом деле он торговец детьми для сексуального рабства.