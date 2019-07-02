Бетонная плита рухнула на биотуалеты и раздавила двух строителей в РФ

На биотуалеты плита упала с 9 этажа. Мастер стройки получил 1,5 года условно.

В Санкт-Петербурге (Россия) на стройке жилого дома слетела незакрепленная бетонная плита. Она упала на расположенные внизу биотуалеты.

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Два человека погибли на месте, один получил тяжелые физические повреждения, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов города.

Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия». Как установил суд, мастер стройки Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой. С девятого этажа она упала на биотуалеты, в которых находились три человека.

Мастер не спорил с приговором, и получил 1,5 года условно.

Как сообщал УНИАН, ранее в питерский «мост глупости» врезалась «Газель» с биотуалетом.