В России пассажирский Боинг совершил жесткую посадку (видео)

Самолет коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Следственный комитет обнародовал кадры последствия жесткой посадки пассажирского лайнера Боинг 737-800 авиакомпании S7, который летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза.

Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

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По данным представителей аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг. Самолет удалось благополучно посадить, пострадавших среди находившихся на борту 175 человек нет.

В МВД по Южному федеральному округу проводят проверку по факту произошедшего.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.