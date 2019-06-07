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Битва за плов: в России люди подрались за бесплатную еду (видео)

19:18, 07 июня 2019
Русский міръ
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Плов выдавали бесплатно в честь празднования Ураза-байрам. Для горожан устроили концерт и конкурсы, однако самую большую толпу собрал фуд-корт.

Горожане толкались и буквально лезли друг на друга, чтобы получить свою порцию.

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Теги: #Россия