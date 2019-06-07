Битва за плов: в России люди подрались за бесплатную еду (видео)

Плов выдавали бесплатно в честь празднования Ураза-байрам.

В России люди подрались за бесплатную еду.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Плов выдавали бесплатно в честь празднования Ураза-байрам. Для горожан устроили концерт и конкурсы, однако самую большую толпу собрал фуд-корт.

Горожане толкались и буквально лезли друг на друга, чтобы получить свою порцию.