В России потерявшего сознание мужчину вынесли из трамвая, положили на асфальт и уехали (фото, видео)

По данным местных СМИ, мужчина лежал на дороге до приезда "скорой" полчаса.

Из трамвая в российском Новосибирске вынесли пассажира, потерявшего сознание, и оставили его на улице.

Читайте также"Голубь упал в обморок": в России на школьной линейке произошел курьез (видео)

Мужчину доставили в одну из больниц города. Его личность установлена, он — местный житель 52 лет, рассказали в местной полиции, передает РБК.

При этом в муниципальном предприятии "Горэлектротранспорт" утверждают, что между пассажирами произошла драка, пострадавшего якобы с внешними признаками алкогольного опьянения оставили на остановке, а трамвай продолжил движение.

Позже местное издание "НГС.Новости" опубликовало видео происшествия. На кадрах видно, как из трамвая выходит женщина, а за ней двое мужчин за руки вытягивают человека и кладут его на асфальт. После этого один из мужчин кидает в его сторону ботинок и заходит обратно, а второй — просто уходит. Меньше чем через минуту трамвай уезжает.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о том, что школьники в регионе начали массово падать в голодные обмороки.