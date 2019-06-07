Известную российскую пропагандистку госпитализировали после расспросов о коррупции

Госпитализировать пропагандистку пришлось после ее встречи с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

Известная российская пропагандистка, главный редактор RT и РИА Новости Маргарита Симоньян госпитализирована.

Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

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Госпитализировать пропагандистку пришлось после ее встречи с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».

В собственном Telegram-канале Симоньян объяснила, что у входа ее встретила юристка ФБК, после чего стала задавать ей вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина и снимать на камеру. Позднее Соболь выложила видеозапись в Twitter.

«Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые "эховцы" не упрятали меня в кабинет (главного редактора "Эхо Москвы" Алексея – УНИАН) Венедиктова», - написала она.

Кроме того, Симоньян подчеркнула, что беременна.