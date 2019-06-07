Известную российскую пропагандистку госпитализировали после расспросов о коррупции
Известная российская пропагандистка, главный редактор RT и РИА Новости Маргарита Симоньян госпитализирована.
Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
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Госпитализировать пропагандистку пришлось после ее встречи с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».
В собственном Telegram-канале Симоньян объяснила, что у входа ее встретила юристка ФБК, после чего стала задавать ей вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина и снимать на камеру. Позднее Соболь выложила видеозапись в Twitter.
«Полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые "эховцы" не упрятали меня в кабинет (главного редактора "Эхо Москвы" Алексея – УНИАН) Венедиктова», - написала она.
Кроме того, Симоньян подчеркнула, что беременна.
Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof— Соболь Любовь (@SobolLubov) June 6, 2019