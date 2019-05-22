В московском научном центре разлился бром, есть пострадавшие
14:53, 22 мая 2019Русский міръ
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В результате инцидента пострадали два человека: они успели вдохнуть пары вещества.
Иллюстрация / REUTERS
В Москве в лаборатории инновационного центра «Сколково» разлилось пять граммов брома.
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы РФ. Как отмечается, в результате инцидента пострадали два человека: они успели вдохнуть пары вещества.
Уточняется, что эвакуация из-за разлива брома не проводилась. На настоящий момент устранены все последствия выброса паров брома.
Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму зафиксировали новые выбросы химикатов.
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