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В московском научном центре разлился бром, есть пострадавшие

14:53, 22 мая 2019
Русский міръ
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы РФ. Как отмечается, в результате инцидента пострадали два человека: они успели вдохнуть пары вещества. 

Уточняется, что эвакуация из-за разлива брома не проводилась. На настоящий момент устранены все последствия выброса паров брома.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму зафиксировали новые выбросы химикатов.

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Теги: #Москва#пострадавшие#химикаты