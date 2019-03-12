В Крыму зафиксировали новые выбросы химикатов

Выбросы зафиксировали на севере оккупированного полуострова, возле Армянска и Яны Капу.

На севере Крыма – в Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) – зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу.

Об этом говорится в отчете гидрометцентра полуострова за последнюю неделю, сообщает Крым.Реалии.

"По данным наблюдений 2-х стационарных постов с 4 по 11 марта 2019 года наблюдались превышения ПДК по: оксиду углерода – 1,04; фтористому водороду – 1,8 ПДК», – говорится в сообщении.

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В Яны Капу, согласно данным гидрометцентра, концентрация оксида углерода превышена в 1,06 раз, а хлористого водорода – в 4,4 раза.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года в Крыму произошел выброс неизвестного вещества. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.

Оккупационные «власти» Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков. Тогда в Армянске был введен режим чрезвычайного положения и принято решение остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы дети.