"Воскрешенная" РосСМИ певица рассказала, как прошли несуществующие похороны Доренко

Пропагандисты Кремля показали комментарий певицы Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году. Она рассказала о "похоронах" Доренко, которые на самом деле перенесли на неопределенный срок.

Российский телеканал «Звезда», принадлежащий министерству обороны РФ, опозорился, когда делал сюжет о похоронах известного пропагандиста Сергея Доренко.

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Непосвященный зритель мог бы решить, что похороны 12 мая все-таки состоялись, но на самом деле их перенесли на неопределенный срок. Еще более диким был второй «ляп». На похороны якобы приехала певица Елена Образцова и дала интервью журналистам. Это при том, что певица ушла из жизни в 2015 году, пишет издание "Факты".

"Воскрешенная" российскими телевизионщиками «Елена Образцова» рассыпается в комплиментах Доренко. Якобы тот был «настоящим бескомпромиссным журналистом», «высочайшим профессионалом», следующим всегда по прямой линии.

Позднее статью о похоронах удалили с сайта телеканала, но новость успели посмотреть достаточное число интернет-пользователей. Ссылки на видео с «Образцовой» на похоронах Доренко остались в кеше поисковых систем.

Как сообщал УНИАН, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет. Церемонию прощания с российским пропагандистом Сергеем Доренко, которая должна была состояться в воскресенье, 12 мая, перенесли.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ. Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.