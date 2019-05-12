В Москве внезапно отменили прощание с Сергеем Доренко: стала известна причина

Полиция отказалась выдавать вдове тело для захоронения в связи «с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы»..

Церемония прощания с российским пропагандистом Сергеем Доренко, которая должна была состояться в воскресенье, 12 мая, переносится.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

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По данным «Говорит Москва», полиция отказалась выдавать вдове тело для захоронения в связи «с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Такое решение, сообщает радиостанция, было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко Ксении и Екатерины, которые предполагают, что он мог быть отравлен.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.

Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.