В России впервые вынесли наказание за оскорбление власти (видео)

Чудовский районный суд Новгородской области (Россия) наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера.

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По данным суда, 31 марта россиянин, находясь дома, написал в сети несколько записей, оскорбляющие государственные органы. «Две записи с информацией в неприличной форме», - уточнили в суде.

Отмечается, что за это россиянину назначили штраф в размере около 30 тыс. рублей (около 12 500 грн по актуальному курсу).

«Постановление в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано в Новгородский областной суд», - добавили в суде.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госдуму внесли законопроект о неуважении власти.