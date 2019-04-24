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В России впервые вынесли наказание за оскорбление власти (видео)

11:49, 24 апреля 2019
Русский міръ
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По данным суда, 31 марта россиянин, находясь дома, написал в сети несколько записей, оскорбляющие государственные органы. «Две записи с информацией в неприличной форме», - уточнили в суде.

Отмечается, что за это россиянину назначили штраф в размере около 30 тыс. рублей (около 12 500 грн по актуальному курсу).

«Постановление в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано в Новгородский областной суд», - добавили в суде.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госдуму внесли законопроект о неуважении власти.

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Теги: #интернет#русский мир