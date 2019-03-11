В Кремле скандальный закон о Рунете объяснили "заокеанскими" планами "отключить" РФ от Интернета

Пресс-секретарь президента Песков уверяет, что закон о защите Рунета не урезает и не ограничивает свободу Интернета, а направлен на жизнеспособность сети в случае отключения извне.

В Кремле заявили, что выступают за свободу Интернета, но готовятся к тому, что Россию «из-за» океана отключат от мировой сети.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашний митинг против ограничений в Рунете.

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«Дело в том, что все выступают за свободу Интернета: авторы этого законопроекта, и в Администрации президента, и правительство. Никто не является сторонником идеи урезания Интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание, заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы Интернета. Они как раз направлены на жизнеспособность Интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны», - сказал Песков.

По его словам, закон о защите Рунета не урезает и не ограничивает свободу Интернета, он направлен на жизнеспособность сети на случай отключения извне.

«Я хочу еще обратить ваше внимание. Я сегодня смотрел утром телевизор, и там сегодня один из участников акции говорит: «Они хотят нажать кнопку и отключить Интернет». Это он говорил про власти Российской Федерации. Но это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от этого Интернета. А опасаться надо именно этого, и как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Москве прошел митинг против закона об изоляции Российской Федерации от Интернета, принятый в первом чтении Госдумой РФ. Акцию против принятия "закона Клишаса" организовала Либертарианская партия России (ЛПР). Ее участники вышли с плакатами с надписями "Руки прочь от интернета", "Правительство России в отставку" и др.

Полиция задержала восемь волонтеров, раздающих воздушные шары для посетителей митинга, а также изъяла баннеры для сцены митинга без объяснения причин.

Согласно заявлению организаторов митинга, российские власти постоянно сжимают пространство свободы и вводят репрессивные законы.

7 марта Госдума РФ приняла закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета в случае отключения от всемирной сети. Документ предусматривает штраф за "оскорбление" и "неуважение" государственной власти. Также внесены поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на противодействие фейковым новостям.