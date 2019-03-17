В Магадане стая бродячих псов набросилась на пятилетнего ребенка

Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями от укусов.

В российском Магадане правоохранители проводят проверку по факту нападения собак на 5-летнего мальчика.

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Об этом сообщает MagadanMedia, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по Магаданской области. Отмечается, что ребенка госпитализировали с телесными повреждениями от укусов.

Установлено, что 16 марта 2019 года около 16.00 мальчик гулял на улице с двумя девочками. Когда дети проходили возле смотровой площадки "Каменный венец", на них напала стая бродячих собак. Девочкам удалось убежать и позвать на помощь взрослых. Родители и родственники детей, прибежав на место нападения, отогнали животных и вызвали скорую.

Местное управление СК РФ проверяет наличие в инциденте состава преступления по статье 93 УК РФ (халатность), относительно должностных лиц, на которых законом возложена обязанность отлавливать и содержать бездомных животных.