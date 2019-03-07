Шнуров высмеял российских политиков в матерном стихе

Шнуров заявил, что готов вступиться за «алкашей и тунеядцев», так как относит себя к их числу.

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение российскому депутату Гасану Набиеву, который резко высказался о россиянах, получающих пенсии в восемь тысяч рублей.

Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Исполнитель заявил, что готов вступиться за «алкашей и тунеядцев», так как относит себя к их числу, и добавил, что граждане страны «питаются отчаянием». Кроме того, он предположил, что политик «уже не помнит жизни».

Я вступаюсь за алкавшей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом.

Слышал много я, но чтоб такого бл***тва,

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Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот ни**я не получает,

А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.

Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, с*ка, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ.

Как сообщал УНИАН, Шнуров поздравил женщин с 8 марта матерным стихом.