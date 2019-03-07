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Шнуров высмеял российских политиков в матерном стихе

12:16, 07 марта 2019
Русский міръ
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 Сергей Шнуров, Instagram

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение российскому депутату Гасану Набиеву, который резко высказался о россиянах, получающих пенсии в восемь тысяч рублей.

Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Исполнитель заявил, что готов вступиться за «алкашей и тунеядцев», так как относит себя к их числу, и добавил, что граждане страны «питаются отчаянием». Кроме того, он предположил, что политик «уже не помнит жизни».

Я вступаюсь за алкавшей и тунеядцев, 

Потому, как сам из этих самых родом. 

Слышал много я, но чтоб такого бл***тва, 

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Не припомню. Выбранный народом 

Дядя, видимо, уже не помнит жизни. 

Кто работает, тот ни**я не получает, 

А при нынешней высокой дешевизне, 

Многие питаются отчаянием. 

Нет надежды, не на пенсии же ваши 

Полагаться, с*ка, в десять тыщ. 

И бухают одинокие мамаши 

В фешенебельном районе близ Мытищ.

Как сообщал УНИАН, Шнуров поздравил женщин с 8 марта матерным стихом.

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Теги: #Россия#Шнуров