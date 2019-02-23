В Петербурге феминистки провели акцию протеста против службы в армии РФ (фото)

Активистки пришли к военкомату в противогазах со свертками в руках, перевязанными георгиевскими лентами.

В субботу, 23 февраля, в Санкт-Петербурге шесть женщин провели акцию протеста против службы в армии у здания военкомата Ленинградской области против службы в армии.

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Как пишет "Дождь", они принесли к зданию свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо. Активистки пришли к военкомату в противогазах со свертками в руках, перевязанными георгиевскими лентами.

У двух активисток была обнажены грудь, остальные были одеты в наряды из "камуфляжной" ткани. Над головами женщины подняли стяг с надписью: "Рожай мясо".

В Петербурге сегодня феминистки провели акцию у военкомата Ленинградской области. Они выступили против давления на женщин и насилия над мужчинами, которые не хотят служить в армии: https://t.co/W4pvvTial5



Фото: Давид Френкель — Телеканал Дождь (@tvrain) February 23, 2019

Как сообщил в своем "твиттере" фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френцель, снимавший акцию, феминистки "выступали против давления на женщин и насилия над мужчинами, которые не хотят служить в армии".

Акцию провели ко Дню защитника отечества, который ежегодно отмечают в России 23 февраля.