В России будут судить адвоката, укусившего полицейского

По версии следствия, мужчина напал на полицейских в их же автомобиле.

В российском Краснодаре адвокат предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников полиции. По версии следствия, мужчина укусил одного полицейского за руку, а также нанес еще одному несколько ударов.

Читайте такжеВ РФ полицейские возмутились подаренными на Новый год мандаринами

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому Краю, расследование в отношении 41-летнего мужчины завершено.

По версии следствия, в начале сентября прошлого года в ходе мониторинга сети полиция выявила «факт призыва адвоката к участию в несогласованном в установленном законом порядке митинге». Об инциденте составили рапорт, а затем открыли уголовное дело об административном правонарушении.

«9 сентября 2018 года двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска полиции заметили мужчину на улице Ленина. После соответствующих разъяснений полицейские предъявили свои служебные удостоверения, сообщив адвокату о необходимости проследовать вместе с ними в отдел полиции. Мужчина разместился в их автомобиле, где по пути следования применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому», - говорится в сообщении управления СК.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в РФ суд оштрафовал на 20 тысяч рублей москвича, взявшего на руки щуплого росгвардейца.