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Отказали налить виски: в РФ самолет прервал полет из-за новогоднего дебоша

13:09, 01 января 2019
Русский міръ
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Иллюстрация / REUTERS

Пассажирский самолет, летевший из российского Сочи в Москву, прервал полет и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша,  который устроил пассажир бизнес-класса.

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Как сообщают РосСМИ, во время полета утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, "не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски". Мужчина стал кричать и материться. После отказа налить еще, он устроил дебош.

Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом. Мужчина "ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы".

После этого командир борта принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж.

У трапа самолет встречала полиция. Мужчину, устроившего дебош, задержал поднявшийся на борт наряд полицейских. Самолет продолжил полет в Москву. 

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Теги: #дебошир в самолете