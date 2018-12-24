Под Хабаровском местные власти сообщили о падении метеорита, но его больше никто не видел

Чиновники объясняют «падением метеорита» возникновение завала на реке, но местные жители выдвигают разные версии - включая падение ступеней ракеты.

Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов заявил, что русло реки Бурей было перекрыто из-за падения в районе крупного метеорита.

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Об этом сообщает «Медуза», ссалыясь на местные СМИ. По словам Маслова, метеорит снес верхушку сопки, которая обрушилась в реку примерно в 70 километрах от поселка Чекунда.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — указал чиновник.

Глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный, в свою очередь, сообщил, что никто в населенном пункте не видел падения метеорита. Жители, по его словам, выдвигают разные версии возникновения завала на реке, включая «падение ступеней ракеты».

Завал на реке, как отмечается, действительно есть, что подтверждают прибывшие на место происшествия спасатели МЧС.

При этом, падение «громадного метеорита» под Хабаровском не зафиксировали ни в NASA, у которого есть соответствующая база данных, ни российские сейсмологи.

Напомним, в феврале 2013 года на российский Челябинск упал метеорит.