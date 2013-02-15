На Челябинск упал метеорит (фото)

Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ.

Ранее в МЧС России сообщили, что в пятницу над Челябинской областью прошел метеоритный дождь. Приборы космического мониторинга зафиксировали вспышки в нижних слоях атмосферы. Жертв и разрушений нет.

"В УМВД по Челябинской области введен план "Крепость", личный состав переведен в состояние повышенной готовности", - отметили в пресс-центре ведомства.

Там подчеркнули, что жизненно важные объекты области взяты под усиленную охрану.

В результате падения метеорита во многих домах Челябинска выбиты стекла, в одной из школ есть пострадавшие, предварительно, от порезов, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

По данным пресс-центра, в Саткинском районе Челябинской области примерно в 80 километрах от райцентра упал метеорит.

"Во многих домах Сатки, а также в зданиях Челябинска, фронтом стоящих к месту падения, выбиты стекла", - сообщили в пресс-центре ведомства.

В школе №130 города Челябинска "есть пострадавшие, по всей видимости, от вылетевших стекол".

Российские СМИ со ссылкой на блогеров сообщают, что метеоритный дождь задел Екатеринбург, Курган, Тюмень и Башкирию. В центре Челябинска сильное задымление. Белую полосу за метеоритом было хорошо видно, поэтому первый слух был о падении самолета.