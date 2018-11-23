Раскрыта тайна загадочных полетов вертолетов Ми-8 над Кремлем, перевозящих людей в сетке (видео)

У Путина отреагировали на появление военных вертолетов над Кремлем.

Появление военных вертолетов над Кремлем в Федеральной службе охраны объяснили плановыми учениями.

По данным ведомства, подобные мероприятия проводятся ежегодно, передает "Говорит Москва".

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"Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения. Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегда сообщали", - рассказали в центре общественных связей ФСО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о появлении двух военных вертолетов над Кремлем. По его словам, это были учения, передают "Известия".

"Ничего в этом нет экстраординарного. Кремль — это резиденция главы государства. Пусть частично открытая, но резиденция", — сказал Песков во время брифинга в пятницу, 23 ноября.

Он также отметил, что проведение учений — это вполне нормальная практика, но подробности об этапах надо уточнять у ФСО. Песков добавил, что не знает, участвовали ли в учениях манекены или бойцы.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве с территории Кремля взлетели два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

Один из вертолетов тянул сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей.

Затем очевидцы опубликовали видео, на котором четко видно, как в этой сетке движутся люди.