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Вертолет Ми-8 над Кремлем перевозил в сетке живых людей (видео)

19:22, 22 ноября 2018
Мир
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На этой платформе находились живые люди – пятеро мужчин в военной форме и с оружием, пишет Varlamov.ru.

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Появилось видео очевидца, на котором отчетливо видно, как эти люди двигаются. Высказывались предположения, что на грузе могла быть какая-то скульптура, но это не так.

В Федеральной службе охраны РФ пропагандистскому телеканалу RT сообщили, что это учения. От других комментариев в ФСО отказались.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве с территории Кремля взлетело два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

Один из вертолетов тащил сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей. 

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Теги: #Кремль#вертолет