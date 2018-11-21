"Вот раны за Путина, пожалуйста": главе "отрядов" президента РФ прострелили ноги (видео)

Лидеру краснодарских "отрядов Путина" Марату Динаеву прострелили ноги.

Скандальная организация "Отряды Путина" сообщила о нападении на сотрудников двумя людьми с перцовыми баллончиками и оружием.

"Забежали двое людей в масках, начали стрелять, распылять перцовый баллончик, напали на Марата Динаева, на Фатиму, скорую вызвали", — прокомментировала сотрудница организации, пердают "Свободные медиа".

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На YouTube-канале "отрядов" появилось видео с пулевыми ранами ног Марата Динаева и Владислава Бобки, также сотрудников организации.

"Вот раны за Путина, пожалуйста", - заявил Динаев в опубликованном ролике.

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю прокомментировала происшествие. "По факту конфликтной ситуации в одном из офисных помещений города проводится проверка", — заявили в полиции.

"Отряды Путина" известны одиозными видеороликами на политическую тематику и проведением публичных акций.

Как сообщал УНИАН, в России участники так называемого общественного движения "Отряды Путина" 16 мая в Краснодаре около штаба движения провели очередную акцию — закопали в землю портреты президента США Дональда Трампа, его дочери Иванки Трамп, оппозиционного российского политика Алексея Навального и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.