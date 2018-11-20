В России пассажирки поезда не поделили очередь в туалет и вызвали полицию

Девушки одновременно захотели в туалет в поезде. При этом ни одна из них не хотела уступать очередь.

Во российском городе Владимир пассажирки поезда вызвали полицию, чтобы решить, кто из них первой пойдёт в туалет.

Об этом сообщает Telegram-канал Мash.

Девушки Настя и Лена, возраст которых 20 и 34 года соответственно, одновременно захотели в туалет в поезде. При этом ни одна из них не хотела уступать очередь.

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Девушки, не долго думая, вызвали начальника поезда и сказали ему срочно вызвать полицию, что они сделал. Предмет спора стал известен полиции уже на месте. Правоохранителе опросили обеих девушек, однако чем закончилась эта история, не сообщается.

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