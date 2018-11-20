цей матеріал доступний українською

В России пассажирки поезда не поделили очередь в туалет и вызвали полицию

14:45, 20 ноября 2018
Русский міръ
301 1
Девушки, не долго думая, вызвали начальника поезда и сказали ему срочно вызвать полицию / Мash

Об этом сообщает Telegram-канал Мash.

Девушки Настя и Лена, возраст которых 20 и 34 года соответственно, одновременно захотели в туалет в поезде. При этом ни одна из них не хотела уступать очередь. 

Читайте такжеВ России сотрудники ГИБДД потушили пожар снежками

Девушки, не долго думая, вызвали начальника поезда и сказали ему срочно вызвать полицию, что они сделал. Предмет спора стал известен полиции уже на месте. Правоохранителе опросили обеих девушек, однако чем закончилась эта история, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в российскую школу ученик принес топор, ножи, бензин и принял яд в кабинете директора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #поезд#Россия