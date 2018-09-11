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Кремль удалил с сайта разговор о маленьких зарплатах Путина и простых рабочих завода (видео)

17:11, 11 сентября 2018
Русский міръ
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REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Приморский край посетил судостроительный комплекс "Звезда". Видеозапись разговора Путина с работниками предприятия выложена на сайте Кремля.

Telegram-каналы заметили, что изначально Кремль выложил и текстовую расшифровку разговора, но потом оперативно ее удалил. Скриншоты опубликовали "Открытая редакция""Медуза""Лентач" и другие паблики. Стенограмма также осталась в кэше Google.

Когда речь зашла о сравнительно невысоких зарплатах рядовых работников, глава государства поспешил увести разговор в иное русло и снисходительно предположил, что ему преподносят неверные данные.

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Теги: #Путин#зарплаты