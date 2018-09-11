Кремль удалил с сайта разговор о маленьких зарплатах Путина и простых рабочих завода (видео)
17:11, 11 сентября 2018Русский міръ
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Telegram-каналы заметили, что изначально Кремль выложил и текстовую расшифровку разговора, но потом оперативно ее удалил.
REUTERS
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Приморский край посетил судостроительный комплекс "Звезда". Видеозапись разговора Путина с работниками предприятия выложена на сайте Кремля.
Telegram-каналы заметили, что изначально Кремль выложил и текстовую расшифровку разговора, но потом оперативно ее удалил. Скриншоты опубликовали "Открытая редакция", "Медуза", "Лентач" и другие паблики. Стенограмма также осталась в кэше Google.
Когда речь зашла о сравнительно невысоких зарплатах рядовых работников, глава государства поспешил увести разговор в иное русло и снисходительно предположил, что ему преподносят неверные данные.
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