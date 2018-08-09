"Пусть холопы отдыхают": в российском Омске дали примерить виселицу на Дне города (фото)

День города Омск отмечал 4 и 5 августа, но на странную декорацию в интернете обратили внимание только сейчас.

В Омске на площадке празднования Дня города была установлена виселица, с помощью которой любой желающий мог сфотографироваться в образе повешенного. В городской мэрии объяснили, что на праздничной площадке была воссоздана набережная петровской эпохи и с организаторами проведут воспитательную беседу.

Об этом сообщает новостной портал «Новый Омск».

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День города Омск отмечал 4 и 5 августа, но на странную декорацию в интернете обратили внимание только сейчас. На фотографиях видно, что на городской набережной Омской крепости установлена виселица с петлей на конце веревки, длины которой достаточно, чтобы ее на себя примерили люди. Насколько безопасна была конструкция, не уточняется.

Интересно, что в соцсетях с сарказмом отреагировали на "историческую достоверность" праздника и горожан, которые с удовольствием фотографировались, стоя с петлей на шее.

"Хороший День города и конкурсы интересные", — отметил один из комментаторов, а другой добавил: "Пусть холопы привыкают".