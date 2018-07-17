Всемирно известный диджей скрывается от полиции в России с документами "диджея ЛНР" - СМИ

Промоутеры успели спрятать музыканта и показали полицейским документы "диджея из ЛНР".

Известного диджея Боба Синклера прятали в московском клубе «Сохо» во время проверки полиции. Промоутеры музыканта пытались отделаться от полиции, предъявив им документы "диджея ЛНР".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как сообщается, на время чемпионата мира в клубе «Сохо» на Савинской набережной открыли новую площадку совместно с дубайским клубом Base. Там должны были выступать всемирно известные диджеи и музыканты. Полицейские узнали что почти все диджеи выступают без деловой визы, чтобы не платить налоги. 11 июля полиция приехала в клуб во время выступления Боба Синклера и потребовала его документы.

Промоутеры успели спрятать музыканта и показали полицейским документы "диджея из ЛНР". Синклера так и не нашли, а в отношении руководства начали проверку.

Как сообщал УНИАН, ранее российский пропагандист опозорился в прямом эфире.