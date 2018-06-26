"Сразу повылазил весь наш долб****зм": российский пропагандист опозорился в прямом эфире (видео)
Российский пропагандист Артем Шейнин снова угодил в скандал: позволил себе нецензурную лексику во время эфира на "Первом канале".
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"Товарищ пишет мне: "Все, идиоты, с этим Чемпионатом мира... Сразу повылазил весь наш долб****зм (глупость - Ред.)", - заявил прокремлевский пропагандист, не сразу осознав сказанное.
Стоит отметить, что Шейнин не извинился за свой конфуз перед зрителями телеканала.
Как сообщал УНИАН, украинский десантник Валерий Ананьев опубликовал видео своей встречи с российским пропагандистом Артемом Шейниным в итальянской Вероне.
На записи он сравнивает, как агрессивно ведет себя Шейнин на ТВ и как он реагирует на оскорбления в жизни. Десантник плюнул пропагандисту в лицо, но тот вытерся и начал рассказывать о том, что сам воевал.