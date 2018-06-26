"Сразу повылазил весь наш долб****зм": российский пропагандист опозорился в прямом эфире (видео)

Ведущий российского пропагандистского "Первого канала" матерится в прямом эфире и даже не извиняется.

Российский пропагандист Артем Шейнин снова угодил в скандал: позволил себе нецензурную лексику во время эфира на "Первом канале".

Читайте такжеРоссийского телеведущего задержали в "Борисполе": пропагандист заявил, что приехал "с толковыми идеями"

"Товарищ пишет мне: "Все, идиоты, с этим Чемпионатом мира... Сразу повылазил весь наш долб****зм (глупость - Ред.)", - заявил прокремлевский пропагандист, не сразу осознав сказанное.

Стоит отметить, что Шейнин не извинился за свой конфуз перед зрителями телеканала.

Как сообщал УНИАН, украинский десантник Валерий Ананьев опубликовал видео своей встречи с российским пропагандистом Артемом Шейниным в итальянской Вероне.

На записи он сравнивает, как агрессивно ведет себя Шейнин на ТВ и как он реагирует на оскорбления в жизни. Десантник плюнул пропагандисту в лицо, но тот вытерся и начал рассказывать о том, что сам воевал.