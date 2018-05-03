В России ко Дню победы начали продавать тапочки с изображением советских солдат (фото)

"Патриотическую" продукцию нашли в одном из сургутских магазинов.

В российском Сургуте ко Дню победы начали продавать тапочки с изображением советских солдат.

Читайте также"Назад в 90-е": в магазинах "ДНР" начали продавать "питьевой спирт" (фото)

Об этом сообщил украинский политолог Алексей Голобуцкий на странице в Facebook.

"Предприниматели из Сургута подготовились ко Дню Победы и начали продавать тапочки с изображением советских солдат", - написал он.

Пользователи в соцсетях негативно отреагировали на эту новость: "извращенцы и циники". Правда один из комментаторов отметил, что такие тапочки продавались не в Сургуте, но не сообщил где.

Как сообщал УНИАН, в Крыму накануне Дня победы в продаже появились "шоколадные деды". Шоколадный набор на 9 мая стоит 650 рублей".