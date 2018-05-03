В России ко Дню победы начали продавать тапочки с изображением советских солдат (фото)
14:31, 03 мая 2018Русский міръ
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"Патриотическую" продукцию нашли в одном из сургутских магазинов.
"Патриотические тапочки" нашли в Сургуте / "Типичный Сургут"
В российском Сургуте ко Дню победы начали продавать тапочки с изображением советских солдат.
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Об этом сообщил украинский политолог Алексей Голобуцкий на странице в Facebook.
"Предприниматели из Сургута подготовились ко Дню Победы и начали продавать тапочки с изображением советских солдат", - написал он.
Пользователи в соцсетях негативно отреагировали на эту новость: "извращенцы и циники". Правда один из комментаторов отметил, что такие тапочки продавались не в Сургуте, но не сообщил где.
Как сообщал УНИАН, в Крыму накануне Дня победы в продаже появились "шоколадные деды". Шоколадный набор на 9 мая стоит 650 рублей".
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