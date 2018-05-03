Маразм крепчал: в Крыму накануне Дня победы в продаже появились "шоколадные деды" (фото)
12:41, 03 мая 2018Курьёзы
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Пользователи спрашивают, точно ли это шоколад: им это напоминает "творчество" якутского мастера.
Набор продают за 650 рублей / фото twitter.com/KrimRt
Чем ближе День победы – тем сильнее оккупированный Крым накрывает военно-патриотический психоз.
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Некоторые его проявления рассмешили пользователей сети, пишет "Крым.Реалии".
Настоящим подарком для любителей сарказма стал удивительный сувенир, обнаруженный в продаже в Симферополе. "Шоколадные деды. Шоколадный набор на 9 мая,стоимостью 650 рублей", - публикуют пользователи фото в Twitter.
"Съел погон - стал генералом", "Сожрать звезду героя - на такое даже не каждый продажный тыловик пойдёт", - пишут в сетях.
Как сообщал УНИАН, ранее "навозный" скульптор из Якутии изваял фигуру елки к Новому году — она получилась высотой более 2-х метров.
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