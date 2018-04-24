Московский суд оштрафовал и отправил лечиться адвоката, съевшего материалы дела

Свою вину подсудимый полностью признал.

Кунцевский суд Москвы оштрафовал и отправил лечиться от наркомании защитника в мировом суде, съевшего материалы дела.

Об этом сообщила прес-секретарь суда Дарья Галкина, сообщает РИА Новости. Согласно приговору адвокат Максим Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Cуд признал его виновным по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия" и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Адвокату также назначили медицинскую реабилитацию и лечение от наркомании.

Свою вину подсудимый полностью признал. По словам пресс-секретаря, приговор пока не был обжалован, но и не вступил в законную силу.

Как сообщал УНИАН, экс-полковника, покрывавшего главного в России "вора в законе", отправили в тюрьму вслед за ним.