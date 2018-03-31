Эвакуации людей из сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово помешали незаконные перепланировки - СМИ

Владелец ТЦ проводила незаконные перепланировки, чтоб заработать денег на арендодателях.

Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова с целью привлечения новых арендаторов неоднократно производила перепланировку торгового центра.

Ою этом сообщил на заседании Заводского районного суда в субботу представитель прокуратуры региона, передает Интерфакс. Незаконные действия Богдановой создали препятствия для эвакуации людей при пожаре 25 марта, когда погибло 64 человека.Читайте также"Дозволила самовільно збудувати": у справі про пожежу в Кемерові затримали ще одну чиновницю

"С 15 февраля по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку. (Техдиректор ТРЦ Георгий - ред.) Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Все это создало препятствия для эвакуации посетителей", - сказал представитель прокуратуры.

Сегодня суд постановил арестовать Богданову на срок предварительного следствия, до 25 мая этого года.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.