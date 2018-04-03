В Санкт-Петербурге чиновник радостно поздравил выжившую в теракте женщину с "годовщиной" трагедии (видео)

По словам чиновника, он не может остаться в стороне, потому что у него «тоже бабушка с дедушкой были в каком-то концлагере».

В российском Санкт-Петербурге глава администрации Балканского округа Савелий Лебедев перепутал повод, по которому пришел поздравлять женщину, пострадавшую от теракта в метро 3 апреля 2017 года.

Как сообщает 78.ru, чиновник заявил, что явился «поздравить именинницу», вручил ей подарок и букет.

Смутившаяся женщина, как отмечается поправила, что 3 апреля - это годовщина и событие было малоприятным. Чиновник, однако, не растерялся.

Читайте такжеВ России сдали в лом ракету - она взорвалась, есть жертвы (видео)

«Я не могу остаться в стороне. У меня тоже бабушка с дедушкой в концлагере были каком-то», — объяснил Лебедев.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля прошлого года во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. Погибли 15 человек и террорист-смертник.