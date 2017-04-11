Теракт в метро Петербурга: глава ФСБ рассказал о задержаниях

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о расследовании уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержано восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве, все — выходцы из Центральной Азии", — заявил Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета, передает РИА Новости.

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По его словам, во время обысков силовики изъяли большое количество оружия и средств поражения. Сейчас спецслужбы ищут организаторов теракта.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. Погибли 14 человек.

По версии следствия, непосредственным исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.