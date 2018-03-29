"Пофигизм": родственники погибших в Кемерово обвиняют в гибели людей в торговом центре пожарных

По словам кемеровчан, спасатели равнодушно воспринимали просьбы о помощи и говорили, что ждут спецсредства.

Жители Кемерово Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых при пожаре в торговом центре погибли дочь, трое внуков и невестка, подали в городскую прокуратуру жалобы на действия сотрудников МЧС и МВД.

Об этом сообщает РБК.

В своих заявлениях они пишут, что оказались на четвертом этаже «Зимней вишни» через несколько минут после того, как в 16:03 их дочь Алена позвонила и сказала, что начался пожар и «они заперты в кинозале». По их словам, на этаже находились четверо пожарных, которые сказали, что ждут спецсредств и «не могут туда войти».

«Я упала на колени и начала просить: „Ребята, спасите моих детей“. На что мне ответили равнодушно: „Мы ничем не можем вам помочь. Мы ждем бригаду спасателей“», — пишет Надежда Вострикова.

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Супруги рассказывают, что несколько минут поддерживали связь с дочерью. «Я все время держал связь с дочерью, она была жива, я ей говорил, чтобы она держалась и дышала, что их спасут. Я держал с ней связь более 10 минут» — сказано в заявлении Сабадаша. По его словам, «в 16 часов 23 минуты пожарные еще не предпринимали никаких действий»; его жена пишет, что пожарные «медленно стали подходить» примерно к 16:40.

«Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей», — заявил Игорь Сабадаш. Он сообщил РБК, что аналогичное заявление в прокуратуру подала по крайней мере еще одна семья.

​Алена Сабадаш также успела попрощаться по телефону со своим отцом, а Елена Вострикова смогла позвонить своему мужу Игорю. После этого родные продолжали «каждую минуту» набирать их номера, но они уже не отвечали, уточняет заявительница. «Оцениваю работу пожарников в первый час как бездействие и наплевательское отношение к человеческой жизни, потребительское отношение, пофигизм», — заключила Надежда Вострикова.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.