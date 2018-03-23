В подмосковном городке назрел бунт из-за отравления более полусотни детей после выброса газа на свалке (видео)

В ходе акций подмосковного губернатора Андрея Воробьева и главу района Евгения Гаврилова закидали снежками, а Гаврилова даже ударили.

21 марта в подмосковном городе Волоколамске (расположен почти в 100 километрах от Москвы, здесь живут 20 тысяч человек) были срочно госпитализированы 23 ребенка из школы № 2.

Об этом пишет "Медуза".

Сначала сообщалось, что они пострадали в результате распыления газового баллончика, однако позже заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова связала плохое самочувствие детей с тем, что на свалке бытовых отходов «Ядрово» в нескольких километрах от города произошел выброс газа.

«Никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую», — заявила Волкова.

В 15:00 министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что в больницы города обратились еще 34 ребенка из трех городских школ, все они жаловались на головокружение и тошноту.

Жительница Волоколамска и участница акций протеста против мусорных свалок Екатерина Бондаренко рассказала «Медузе», что в течение среды, 21 марта, в больницу обращались за помощью дети и взрослые из разных школ города.

О головной боли, головокружении и тошноте жители города в течение дня писали в соцсетях — в сообществе во «ВКонтакте» и в инстаграме. «В волоколамском интернате дети всю ночь не спали от вони», — рассказал один из пользователей в городском телеграм-канале.

Мусорным полигоном владеет ООО «Ядрово», его генеральный директор Алексей Сулимов — бывший первый заместитель главы Волоколамского района по ЖКХ, он участвовал в выборах главы Волоколамска в 2016 году.

По словам Екатерины Бондаренко, запах со свалки «Ядрово» начал беспокоить жителей Волоколамска около года назад, а с февраля 2018-го он стал очень сильным.

Во второй половине дня 21 марта большинство из 57 обратившихся за медицинской помощью детей были отпущены по домам, сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Он добавил, что «клиника [клинические проявления] напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ». «Мы изучили состояние газов, их уровень в пределах нормы», — настаивал Марков.

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В середине дня 21 марта около здания центральной районной больницы (ЦРБ) начали стихийно собираться люди: всего здесь на пике было несколько сотен человек.

Губернатор Московской области Андрея Воробьев действительно приехал к ЦРБ вечером 21 марта, предварительно посетив полигон. Вместе с ним был глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

Когда в больничный двор приехал подмосковный губернатор Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов, их закидали снежками, а Гаврилова даже ударили.

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов стоял в центре толпы около больницы. Сразу несколько мужчин угрожали ему; в частности, один говорил, что если его внук пострадает от выброса газа, он запихнет главе муниципального района «очки в ж*пу». После этого люди начали пихаться; судя по кадрам с места, Гаврилова ударили по голове. «Ему [Гаврилову] чуть подпортили физиономию», — говорит житель Волоколамска, наблюдавший за дракой.

"Он просто убежал в больницу. Воробьев набрался мужества и здесь прошел, а Гаврилова с охраной вывели через родильное отделение", - рассказали митингующие.

Тем временем прокуратура Московской области проведет проверку по фактам отравления детей в Волоколамске. А губернатор Воробьев и вовсе пообещал закрыть полигон.