В России арестовали на 25 суток активиста, показывавшего надувную утку из окна во время акции протеста

Утка является одним из символов расследования ФБК «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Суд в Петербурге арестовал на 25 суток активиста движения «Весна» Артема Гончаренко, который в день «забастовки избирателей» 28 января выставил в окне большую надувную утку. О привлечении активиста к административной ответственности сообщил телеграм-канал пресс-службы петербургских судов.

Смольнинский районный суд признал Гончаренко виновным в повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП), как сообщает "Дождь".

Все ходатайства защиты активисты суд отклонил, сообщила «Медиазоне» юрист «Открытой России» Анастасия Буракова, которая представляла интересы Гончаренко.

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«Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция», — сообщил «Интерфаксу» федеральный координатор движения «Весна» от Петербурга Богдан Литвин.

Гончаренко задержали накануне, 25 февраля. Как писал «ОВД-Инфо», причиной стал «перформанс с уточкой».

Утка является одним из символов расследования ФБК «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Согласно расследованию, в резиденции в Плесе, которой пользуется глава кабинета министров, есть отдельный домик для утки.