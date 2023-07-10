Стрелки чеснока - это не только "индикатор" спелости овоща (когда выросшая стрелка с цветочной почкой полностью выпрямляется, его можно выкапывать), а и полезный продукт.
Кроме того, советуем приготовить очень разнообразные блюда из чесночных стрелок, например, побаловать себя "экзотикой" - замариновать по грузинскому рецепту или сделать растения по-корейски.
Вот какая польза от стрелок чеснока
Стоит отметить, что наиболее полезны продукты, которые прошли меньше всего стадий обработки.
Так чем же стрелки полезны:
- улучшают состав крови;
- нормализуют артериальное давление;
- могут позитивно влиять на людей, которые страдают атеросклерозом (хроническое заболевание артерий);
- улучшают пищеварение;
- могут уничтожать паразитов, которые "обустроились" в кишечнике.
Если вы хотите, чтобы у вас дома был такой полезный продукт в сыром виде, тогда просто заморозьте его.
Можно ли заморозить стрелки чеснока
Да, их можно отправить в морозилку на зиму, но обязательно необходимо правильно подготовить к заморозке. Сначала вымойте их холодной водой, разложите и подождите, пока жидкость полностью не испарится.
Потом нарежьте стрелки полосками длиной 2 или 3 см. Кончик с цветочной почкой вам не понадобится - его можно просто выбросить. Нарезанные стрелки уложите в сухой и чистый пакет, аккуратно скрутите его и положите в морозильную камеру.
На зиму можно приготовить экзотические маринованные стрелки.
Как приготовить чесночные стрелки по-грузински
Рецепт очень простой, для его воплощения в жизнь не придется очень сильно заморачиваться.
Чтобы сделать такие заготовки, возьмите:
- 1 килограмм чесночных стрелок;
- 2 литра воды;
- 4 столовые ложки соли;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 столовую ложку уксуса;
- зерна кориандра;
- черный перец горошком;
- лавровый лист;
- чеснок.
Вымытые чесночные стрелки, нарезанные длиной 5 см, уложите в уже простерилизованные банки. Потом влейте кипяток, накройте крышкой и подождите, пока жидкость остынет.
Возьмите кастрюлю, вылейте в нее воду, добавьте сахар, уксус и соль и несколько минут проварите. Этим маринадом залейте стрелки и потом в каждую банку уложите по 5-6 зернышек кориандра, черного перца горошком, по одному лавровому листу и по 1 зубчику чеснока.
Банки закатайте, переверните, укутайте и подождите, пока они полностью остынут. Потом заготовки перенесите в темное место.
Необычные вкусности можно приготовить как из свежих, так и из замороженных стрелок. Если вам хочется экзотики прямо сейчас, а не зимой - сделайте буквально за несколько минут корейское блюдо.
Как готовятся чесночные стрелки по-корейски
Сделать такое необычное блюдо можно приблизительно за 10 минут, но придется выполнить немало действий. Только не пугайтесь - на самом деле все просто.
Возьмите такие ингредиенты:
- около 400 г стрелок;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 1 столовая ложка уксуса (6%);
- 1 столовая ложка меда;
- 1 чайная ложка паприки;
- 1 столовая ложка сушеного острого перца;
- 3-5 г перца чили;
- 20 г лука-порей;
- 7 столовых ложек растительного масла;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка сахара;
- соль, кунжут - по вкусу.
Стрелки нарежьте длинной приблизительно 5 см. Также порежьте лук порей наискось, а перец чили - мелкими полукольцами. Сушеный острый перец залейте кипятком, перемешайте и оставьте запариваться.
Наберите воду в кастрюлю, в которую поместятся все стрелки, и закипятите. В кипящую воду всыпьте соль, положите растения, варите около 5 минут, а потом отбросьте на дуршлаг и подождите, пока вся лишняя жидкость стечет.
После этого переложите стрелки в глубокую миску, влейте уксус, соевый соус, добавьте паприку, запаренный острый перец, мед, перец чили, лук-порей, доведенное до кипения растительное масло и все очень тщательно перемешайте. Потом положите измельченный чеснок и сахар и снова смешайте ингредиенты. Украсьте экзотическое блюдо кунжутом.
Эти растения также можно очень вкусно приготовить с привычными для украинцев ингредиентами.
Как сделать чесночные стрелки с яйцом или салом
На приготовление этих блюд у вас много времени точно не уйдет.
Возьмите такие ингредиенты:
- стрелки чеснока;
- растительное масло;
- сливочное масло;
- соль;
- перец;
- яйца;
- зелень.
Вымытые растения нужно нарезать длиной приблизительно 1 см. На разогретую сковородку налейте растительное масло, а потом уложите сливочное и, когда оно растопится, выкладывайте уже просушенные стрелки. Все перемешайте, посолите и поперчите. Когда стрелки будут уже почти готовы - вбейте яйца, смешайте ингредиенты и доведите до полной готовности. Украсьте готовое блюдо мелко нарубленной зеленью.
Если хотите приготовить блюдо с салом, тогда из всего перечня указанных выше ингредиентов вам не понадобятся яйца и растительное, а также сливочное масло.
Возьмите сало, в котором также есть немного мяса, нарежьте довольно крупными ломтиками и поджарьте - оно должно отдать немного жира. На этом этапе добавьте нарезанные стрелки и доведите все до готовности.
Не хотите жаренного или не позволяет здоровье - тогда стушите растения.
Как тушить чесночные стрелки, чтобы получилось вкусное блюдо
На подготовку ингредиентов и саму готовку уйдет очень мало времени.
Вам понадобятся:
- стрелки чеснока;
- сметана;
- соль;
- паприка.
Немного отварите растения, уложите на сковороду, залейте сметаной, всыпьте соль и паприку и доведите до готовности.
Если ваш чеснок пошел в стрелку - что делать в первую очередь, чтобы получить щедрый урожай, уже описывал УНИАН.