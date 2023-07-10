На зиму можно дома легко приготовить чесночные стрелки маринованные по-корейски или по-грузински.

Стрелки чеснока - это не только "индикатор" спелости овоща (когда выросшая стрелка с цветочной почкой полностью выпрямляется, его можно выкапывать), а и полезный продукт.

Кроме того, советуем приготовить очень разнообразные блюда из чесночных стрелок, например, побаловать себя "экзотикой" - замариновать по грузинскому рецепту или сделать растения по-корейски.

Вот какая польза от стрелок чеснока

Стоит отметить, что наиболее полезны продукты, которые прошли меньше всего стадий обработки.

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Так чем же стрелки полезны:

улучшают состав крови;

нормализуют артериальное давление;

могут позитивно влиять на людей, которые страдают атеросклерозом (хроническое заболевание артерий);

улучшают пищеварение;

могут уничтожать паразитов, которые "обустроились" в кишечнике.

Если вы хотите, чтобы у вас дома был такой полезный продукт в сыром виде, тогда просто заморозьте его.

Можно ли заморозить стрелки чеснока

Да, их можно отправить в морозилку на зиму, но обязательно необходимо правильно подготовить к заморозке. Сначала вымойте их холодной водой, разложите и подождите, пока жидкость полностью не испарится.

Потом нарежьте стрелки полосками длиной 2 или 3 см. Кончик с цветочной почкой вам не понадобится - его можно просто выбросить. Нарезанные стрелки уложите в сухой и чистый пакет, аккуратно скрутите его и положите в морозильную камеру.

На зиму можно приготовить экзотические маринованные стрелки.

Как приготовить чесночные стрелки по-грузински

Рецепт очень простой, для его воплощения в жизнь не придется очень сильно заморачиваться.

Чтобы сделать такие заготовки, возьмите:

1 килограмм чесночных стрелок;

2 литра воды;

4 столовые ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

1 столовую ложку уксуса;

зерна кориандра;

черный перец горошком;

лавровый лист;

чеснок.

Вымытые чесночные стрелки, нарезанные длиной 5 см, уложите в уже простерилизованные банки. Потом влейте кипяток, накройте крышкой и подождите, пока жидкость остынет.

Возьмите кастрюлю, вылейте в нее воду, добавьте сахар, уксус и соль и несколько минут проварите. Этим маринадом залейте стрелки и потом в каждую банку уложите по 5-6 зернышек кориандра, черного перца горошком, по одному лавровому листу и по 1 зубчику чеснока.

Банки закатайте, переверните, укутайте и подождите, пока они полностью остынут. Потом заготовки перенесите в темное место.

Необычные вкусности можно приготовить как из свежих, так и из замороженных стрелок. Если вам хочется экзотики прямо сейчас, а не зимой - сделайте буквально за несколько минут корейское блюдо.

Как готовятся чесночные стрелки по-корейски

Сделать такое необычное блюдо можно приблизительно за 10 минут, но придется выполнить немало действий. Только не пугайтесь - на самом деле все просто.

Возьмите такие ингредиенты:

около 400 г стрелок;

2 столовые ложки соевого соуса;

1 столовая ложка уксуса (6%);

1 столовая ложка меда;

1 чайная ложка паприки;

1 столовая ложка сушеного острого перца;

3-5 г перца чили;

20 г лука-порей;

7 столовых ложек растительного масла;

4 зубчика чеснока;

1 чайная ложка сахара;

соль, кунжут - по вкусу.

Стрелки нарежьте длинной приблизительно 5 см. Также порежьте лук порей наискось, а перец чили - мелкими полукольцами. Сушеный острый перец залейте кипятком, перемешайте и оставьте запариваться.

Наберите воду в кастрюлю, в которую поместятся все стрелки, и закипятите. В кипящую воду всыпьте соль, положите растения, варите около 5 минут, а потом отбросьте на дуршлаг и подождите, пока вся лишняя жидкость стечет.

После этого переложите стрелки в глубокую миску, влейте уксус, соевый соус, добавьте паприку, запаренный острый перец, мед, перец чили, лук-порей, доведенное до кипения растительное масло и все очень тщательно перемешайте. Потом положите измельченный чеснок и сахар и снова смешайте ингредиенты. Украсьте экзотическое блюдо кунжутом.

Эти растения также можно очень вкусно приготовить с привычными для украинцев ингредиентами.

Как сделать чесночные стрелки с яйцом или салом

На приготовление этих блюд у вас много времени точно не уйдет.

Возьмите такие ингредиенты:

стрелки чеснока;

растительное масло;

сливочное масло;

соль;

перец;

яйца;

зелень.

Вымытые растения нужно нарезать длиной приблизительно 1 см. На разогретую сковородку налейте растительное масло, а потом уложите сливочное и, когда оно растопится, выкладывайте уже просушенные стрелки. Все перемешайте, посолите и поперчите. Когда стрелки будут уже почти готовы - вбейте яйца, смешайте ингредиенты и доведите до полной готовности. Украсьте готовое блюдо мелко нарубленной зеленью.

Если хотите приготовить блюдо с салом, тогда из всего перечня указанных выше ингредиентов вам не понадобятся яйца и растительное, а также сливочное масло.

Возьмите сало, в котором также есть немного мяса, нарежьте довольно крупными ломтиками и поджарьте - оно должно отдать немного жира. На этом этапе добавьте нарезанные стрелки и доведите все до готовности.

Не хотите жаренного или не позволяет здоровье - тогда стушите растения.

Как тушить чесночные стрелки, чтобы получилось вкусное блюдо

На подготовку ингредиентов и саму готовку уйдет очень мало времени.

Вам понадобятся:

стрелки чеснока;

сметана;

соль;

паприка.

Немного отварите растения, уложите на сковороду, залейте сметаной, всыпьте соль и паприку и доведите до готовности.

Если ваш чеснок пошел в стрелку - что делать в первую очередь, чтобы получить щедрый урожай, уже описывал УНИАН.

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